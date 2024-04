Jugendlicher nach Tankstellenüberfall in Haft

Nach einem Tankstellenüberfall in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) und mehren Ladendiebstählen ist ein verdächtiger Jugendlicher in Untersuchungshaft gekommen.

Der 15-Jährige soll Ende März in einem Tankstellenshop eine Angestellte mit einem Messer bedroht und E-Shishas im Wert von 150 Euro gestohlen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Zudem soll er in den vergangenen Monaten drei weitere Ladendiebstähle teils mit Komplizen und mit Messer bewaffnet begangen haben. Er befindet sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

(dpa)