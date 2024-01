Lkw brennt auf Parkplatz komplett aus

Ein Lastwagen ist östlich von Stuttgart im Rems-Murr-Kreis vollständig abgebrannt.

Der mit Leergut beladene Lkw geriet am Montagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Parkplatz an der B29 zwischen Plüderhausen und Urbach (Remstal) in Brand. Der Fahrer blieb unverletzt.

Einschränkungen für den Verkehr auf der Bundesstraße gab es durch den Feuerwehreinsatz nicht. Der Sattelzug wurde stark beschädigt und abgeschleppt, laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 70.000 Euro.

(dpa)