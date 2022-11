Mann mit Schreckschusswaffe in Schorndorf unterwegs

Ein Mann soll in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) mit einer Schrecksschusswaffe geschossen haben.

Mehrere Anrufer meldeten, Schüsse gehört zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten nahmen den 24-Jährigen in der Nacht zu Sonntag fest. Er sei betrunken und nicht in Besitz eines Waffenscheins gewesen. Die Polizei geht davon aus, dass niemand verletzt wurde. Die Motive des Mannes waren zunächst unklar. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen befindet sich der 24-Jährige wieder auf freiem Fuß. Ihn erwartet eine Anzeige.

(dpa)