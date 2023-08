Motorradfahrer unter Lastwagen eingeklemmt: schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist im Rems-Murr-Kreis bei einem Sturz unter einen Lastwagen geraten und dabei schwer verletzt worden.

"Der Motorradfahrer ist vermutlich durch einen Fahrfehler gestürzt", sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Der Fuß des 56-Jährigen sei am Donnerstagabend bei Berglen vom Lastwagen überrollt worden - dabei sei der Mann unter den Anhänger gezogen worden, so dass er eingeklemmt und mitgeschleift wurde. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

(dpa)