Wohnhaus im Remstal nach Brand unbewohnbar

Ein Wohnhaus im Remstal ist nach einem Brand unbewohnbar.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei bis zu 200.000 Euro. Ein Bewohner des Hauses bemerkte die Flammen in Urbach (Rems-Murr-Kreis) am Freitagnachmittag und rief die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte das Feuer und konnte ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern.

(dpa)