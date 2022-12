Porträts von "Türkenlouis" und Sibylla Augusta restauriert

Besucher des Residenzschlosses in Rastatt können sich über restaurierte Porträts des "Türkenlouis" und der Markgräfin Sibylla Augusta freuen.

Die Gemälde hängen ab Freitag wieder an ihrem Platz im Vorzimmer des Markgrafen.

Der als "Türkenlouis" bekannte Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden und seine Ehefrau Sibylla Augusta erbauten das Schloss und richteten es ein. Seinen Spitznamen erhielt der Markgraf wegen seiner Erfolge als Feldherr im Großen Türkenkrieg von 1683 bis 1699. Die rund 300 Jahre alten Kunstwerke seien historische Zeugnisse, sagte Sandra Eberle vom Residenzschloss Rastatt am Donnerstag bei der Präsentation der frisch restaurierten Werke. "Sie sind Teil jeder Führung und durch ihre Größe sehr präsent."

Die Arbeit an den Bildern war notwendig, um aufgeplatzte Farbschichten abzusichern. Außerdem wurden schlecht retuschierte Stellen verbessert und die Werke neu eingerahmt. Die Gemälderestauratorinnen Juliane Lange und Heidi Kießlinger arbeiteten zwei Wochen lang vor Ort an den Ganzkörper-Porträts, direkt vor den Augen der Besucherinnen und Besucher. "Für die Bilder ist es immer von Vorteil, wenn sie in ihrem gewohnten Klima bleiben können", sagte Lange. Die Expertinnen verwendeten beispielsweise Fischleim, um die aufgerissenen Malschichten anzukleben, und einen Heizspachtel, um die bearbeiteten Oberflächen wie mit einem kleinen Bügeleisen anzudrücken. Die Restauration und die neuen Rahmen kosteten insgesamt rund 12 000 Euro.

(dpa)