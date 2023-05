Drei Männer kentern mit Kanu auf dem Altrhein

Drei Männer sind auf dem Altrhein bei Grißheim südlich von Freiburg gekentert und haben damit einen größeren Einsatz von Rettungskräften ausgelöst - inklusive der französischen Feuerwehr.

Einer der Männer konnte sich am Himmelfahrtstag auf die französische Seite des Flusses retten und alarmierte den Notruf, wie die Polizei in Göppingen mitteilte.

Die beiden anderen Männer hielten sich am Kanu fest und trieben rheinabwärts. Sie konnten erst nach einer großräumigen Suche aus dem Wasser gezogen werden und kamen mit einer leichten Unterkühlung zur Untersuchung in eine Klinik. An der Rettungsaktion waren die französische Feuerwehr und drei Wehren aus Deutschland, ein Rettungshubschrauber, das DRK und die Wasserschutzpolizei beteiligt. Warum das Kanu kenterte, war noch unklar.

(dpa)