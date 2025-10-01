Icon Menü
Rettungsdienst im Einsatz: Schüler versprüht Reizgas – 26 Verletzte

Schüler versprüht Reizgas – 26 Verletzte

In einer Schule klagen zahlreiche Menschen über Atembeschwerden. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Vorfalls.
Von dpa
    Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein Schüler soll in einer Schule in Gerstetten (Kreis Heidenheim) Reizgas versprüht und 26 Menschen leicht verletzt haben. Die Betroffenen klagten am Dienstagvormittag laut Polizei über Atembeschwerden und wurden vom Rettungsdienst untersucht. Nach ersten Erkenntnissen soll der 16-Jährige das Reizgas in einer Herrentoilette der Bildungseinrichtung eingesetzt haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen Beteiligten dauerten an.

