Betrunkener Mann verkeilt sich an Geburtstag unter Auto

Seinen 62.

Geburtstag wird ein Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis vermutlich so schnell nicht vergessen: Der Mann war nach einer ausgiebigen Feier so betrunken, dass er am Dienstag in Weinheim mit seinem Damenfahrrad ein geparktes Auto rammte und danach samt Rad so unglücklich unter den Wagen rutschte, dass er von Einsatzkräften befreit werden musste, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Der Mann hatte sich demnach unter dem Auto verkeilt und steckte fest. Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe er den Helfern mitgeteilt, "voll besoffen" zu sein. Ein daraufhin durchgeführter Test ergab den Angaben zufolge einen Wert von über 3,6 Promille.

Nach seiner Befreiung kam der 62-Jährige wegen einer blutenden Wunde am Kopf in ein Krankenhaus, wo er ambulant versorgt wurde. Nach Abschluss der Ermittlungen müsse er mit einer Strafanzeige rechnen, hieß es.

Auch ein Lastwagenfahrer hatte in Mannheim deutlich zu viel Alkohol getrunken: Mit 2,48 Promille rammte er am Dienstagnachmittag ein Verkehrsschild sowie einen Baum. Danach flüchtete er laut Polizei. Eine Streife habe den 36-jährigen schließlich auf einem Firmengelände ausfindig machen können und einer Kontrolle unterzogen. Sein Führerschein sei einbehalten worden.

