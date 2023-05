Rettungseinsatz

vor 9 Min.

Forstarbeiter in Taubergießen von Hochwasser eingeschlossen

Drei Forstarbeiter sind am Mittwochabend in einem Naturschutzgebiet in der Nähe von Rust von Hochwasser überrascht worden und mussten von Rettungskräften befreit werden.

Die drei Arbeiter waren in dem Naturschutzgebiet Taubergießen bei Rheinhausen (Kreis Emmendingen) unterwegs gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Auf dem Rückweg stand die Straße unter Wasser. Die Arbeiter riefen die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte holten die drei Arbeiter mit einem Rettungsboot aus dem überfluteten Gebiet. Verletzt wurde niemand. Mitteilung der Feuerwehr (dpa)

