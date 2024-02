Frau rutscht aus und stürzt in den kalten Bodensee

Eine Frau ist auf einer gefrorenen Fläche eines Bootes ausgerutscht und in den etwa sechs Grad kalten Bodensee gestürzt.

Die 64-Jährige wollte am frühen Samstagmorgen von einem Steg in Langenargen auf die eisige Badeplattform eines Segelbootes steigen und fiel dabei ins Wasser. Weil sie sich nach Angaben der Polizei nicht aus eigener Kraft befreien konnte und auch Hilfeversuche ihres Ehemannes scheiterten, sicherte dieser sie mit einem Schlauch unter ihren Armen und rief die Einsatzkräfte. Die unterkühlte 64 Jahre alte Frau kam in ein Krankenhaus.

