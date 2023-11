Halloween-Bilanz: Fliegende Eier und Krawalle

Eierwürfe, Schlägereien und Feuerwerkskörper: In der Halloween-Nacht hat es im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen etwa 100 Einsätze im Zusammenhang mit Halloween gegeben.

Es kam zu zahlreichen Straftaten.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch wurde in Reutlingen ein Autofahrer am Dienstagabend aus einer Menschengruppe heraus mit einer Glasflasche beworfen und anschließend mit einer Machete bedroht. Verletzt wurde demnach niemand. Per Notruf erfuhren die Einsatzkräfte wenig später, dass bei einer Veranstaltung bei einer Sportanlage 50 Menschen in Streit geraten seien und ebenfalls eine Person mit Machete gesehen worden sei. Als die Beamten eintrafen, waren bereits einige Menschen flüchtig. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) geriet eine private Feier am Dienstagabend außer Kontrolle. Wie die Polizei mitteilte, war die Party über die sozialen Medien beworben worden. Dadurch seien deutlich mehr Gäste gekommen als erwartet. Die Party konnte erst mit Hilfe der Beamten aufgelöst werden. Infolgedessen kam es zu Rangeleien, zu Zünden von Böllern in einer Menschenmenge, zu Eierwürfen auf Einsatzfahrzeuge und Beleidigungen gegenüber den Polizisten. Angaben über Verletzte oder die Höhe des Schadens gab es zunächst nicht.

In Metzingen (Landkreis Reutlingen) kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr: Nach Polizeiangaben sollen Unbekannte auf einem Radweg drei Schachtdeckel aus der Verankerung gehoben haben. Ein 17 Jahre alter Radfahrer übersah einen ausgehobenen Schachtdeckel und stürzte. Verletzt wurde er demnach nicht.

(dpa)