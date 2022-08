Mann hält frühere Freundin für mehrere Tage gefangen

Ein 28 Jahre alter Mann aus Reutlingen sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft, weil er seine Ex-Freundin über Tage körperlich misshandelt, sexuell missbraucht und mit dem Tod bedroht haben soll.

Als der Mann am Mittwoch vergangener Woche die Wohnung kurz verließ, verständigte die 25 Jahre alte Frau laut Polizei eine Bekannte, die sie in eine Klinik brachte. Wegen ihrer Verletzungen wurde sie dort stationär aufgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gegen den polizeilich bekannten Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Geiselnahme, der sexuellen Nötigung, Bedrohung und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

(dpa)