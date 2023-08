Mountainbiker stürzt und verletzt sich lebensgefährlich

Ein Mountainbike-Fahrer ist in Gomadingen (Kreis Reutlingen) so schwer gestürzt, dass er reanimiert werden musste.

Der 49-Jährige war am Mittwoch auf einer bergabführenden Wiese schwer zu Fall gekommen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Er musste vor Ort wiederbelebt und zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob der Mann einen Helm trug, war noch unklar. Ebenso ungeklärt blieb, wie der Mann genau stürzte. Nach ersten Erkenntnissen war er allein unterwegs.

(dpa)