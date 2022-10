Schäferhund beißt Radfahrerin in Oberschenkel

Ein Schäferhund hat sich beim Gassigehen auf einem Campingplatz in Römerstein (Landkreis Reutlingen) losgerissen und eine Fahrradfahrerin verfolgt.

Die 62-Jährige stoppte und stieg ab, das Tier biss die Frau daraufhin in den Oberschenkel, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Die Radlerin erlitt dabei am Freitag leichte Verletzungen und wurde ärztlich behandelt. Wie der Hund seiner 65-jährigen Besitzerin entkommen konnte, war zunächst unklar.

(dpa)