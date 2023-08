Reutlingen

Wasserhahn auf WC geöffnet: Flure und Klassenzimmer nass

Ein offener Wasserhahn in einer Toilette hat in einer Schule in Bad Urach einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht.

Das Wasser sei bis in die Flure und Klassenzimmer gelaufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es wird davon ausgegangen, dass der Hahn mutwillig geöffnet wurde. Wie der oder die Täter während der Ferien in die Schule im Landkreis Reutlingen gelangen konnten, war zunächst unklar. Ein Lehrer hatte am Dienstagvormittag zufällig den geöffneten Wasserhahn bemerkt und ihn wieder zugedreht, wie es hieß. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Ob der Unterricht in der Schule am 11. September wieder regulär anlaufen kann, konnte die Polizei nicht sagen. PM (dpa)

