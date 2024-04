Zwei Menschen werden bei Überholmanöver schwer verletzt

Beim Überholen ist ein Autofahrer in Sonnenbühl im Kreis Reutlingen mit einem anderen Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der 46-Jährige nach dem Unfall am Freitagnachmittag mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Auch die 70-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Wagens wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann wollte den Angaben zufolge in einer Kurve einen Lastwagen überholen. Als er das entgegenkommende Auto der 70-Jährigen sah, sei er leicht nach rechts ausgewichen, habe den Lastwagen touchiert und sei danach mit dem Wagen frontal zusammengestoßen. Obwohl die 70 Jahre alte Frau sofort bremste, kam es laut Polizei zur Kollision. Der 46-Jährige und die 70-Jährige wurden beide in ihren Autos eingeklemmt. Ersten Schätzungen entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von rund 30.000 Euro.

(dpa)