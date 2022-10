Rhein-Neckar-Kreis

vor 58 Min.

Auto bleibt auf Bahngleisen hängen: Zug kann nicht bremsen

Bei dichtem Nebel ist ein Autofahrer in Mauer (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Wagen auf einem Bahngleis hängengeblieben, nachdem er eine Abbiegung verpasst hatte - mit Folgen: Ein Regionalzug konnte nicht bremsen und prallte am Donnerstag im frühen Pendlerverkehr am Bahnübergang mit dem Auto des 28-Jährigen zusammen.

Der Fahrer des Wagens hatte sein Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen können und blieb unverletzt. Nach Angaben der SWEG Bahn Stuttgart befanden sich rund 100 Menschen im Zug, sie wurden von der Freiwilligen Feuerwehr versorgt. "Das betroffene Fahrzeug ist fahrfähig und wird schnellstmöglich zur weiteren Schadensbegutachtung in die Instandhaltung überführt", sagte eine Sprecherin des Unternehmens. (dpa)

