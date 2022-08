Auto überschlägt sich: Fahrer verschwindet einfach

Ein Mann hat sich mit einem Auto im Rhein-Neckar-Kreis überschlagen und ist kurz nach dem Unfall einfach verschwunden.

Eine Zeugin entdeckte nach Angaben der Polizei das auf dem Dach liegende Auto zwischen Neckarbischofsheim und Steinsfurt in der Nacht zum Montag. Zu dem Zeitpunkt sei der Fahrer noch am Unfallort gewesen und habe gesagt, den Abschleppdienst gerufen zu haben. Als die Polizisten an der Unfallstelle eintrafen, war der Fahrer verschwunden. Auch die Suche mit einem Helikopter war erfolglos. Unklar war, wie es zu dem Unfall kam und ob sich der Fahrer verletzte. Der Fahrzeughalter könne ausfindig gemacht werden, hieß es bei der Polizei - allerdings blieb zunächst ungewiss, ob dieser auch das Auto gefahren hatte.

(dpa)