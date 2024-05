Brand eines Trafohäuschens sorgt für Stromausfall

Der Brand eines Trafohäuschens hat in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) zu einer Einschränkung der Stromversorgung geführt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet der Trafo aus bislang ungeklärter Ursache am Nachmittag in Brand. Verletzt wurde niemand. Das Ausmaß des Stromausfalls und die genaue Anzahl der betroffenen Haushalte waren zunächst unklar. Feuerwehr und Polizei waren am frühen Abend noch im Einsatz.

(dpa)