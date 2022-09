Fünf Verletzte nach Zusammenstoß: darunter Schulkinder

Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Transportern auf der B45 zwischen Mauer und Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden, darunter zwei Schulkinder.

Die Polizei vermutet, dass der Fahrer des einen Transporters am Mittwoch auf die Bundesstraße abgebogen sei und dabei den Transporter mit den Schulkindern die Vorfahrt genommen habe. Die Kinder wurden leicht verletzt und konnten vor Ort behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Transporters, in dem sie saßen, blieb unverletzt. Seine Beifahrerin sowie die zwei Personen in dem anderen Fahrzeug wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus.

(dpa)