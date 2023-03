Fußgänger stirbt nach Busunfall: Polizei sucht Zeugen

Ein 39 Jahre alter Mann ist nach einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) im Krankenhaus gestorben.

Der Mann war am späten Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache vom Gehweg aus "plötzlich und ohne auf den Verkehr zu achten" auf die Straße gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Demnach reagierte der Busfahrer umgehend mit einer Notbremsung und einem Ausweichmanöver, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindert. Der Passant wurde von der Front des Busses erfasst und zu Boden geschleudert.

Ein Rettungswagen brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er am Dienstag starb. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Außerdem sucht sie weiterhin nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können.

(dpa)