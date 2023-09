Geldautomat in Supermarkt gesprengt: Brand durch Explosion

Ein Geldautomat in einem Lebensmittelmarkt ist nach einer Sprengung in Brand geraten.

Die bislang unbekannten Täter waren am frühen Sonntagmorgen in den Markt in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) eingebrochen und sprengten den Automaten im Eingangsbereich, wie die Polizei mitteilte. Durch die Explosion fing der völlig zerstörte Geldautomat demnach an zu brennen. Teile der Innenausstattung des Gebäudes wurden ebenfalls beschädigt. Zur Schadenshöhe machte die Polizei aber noch keine Angaben.

Aufgrund des Feuers war es den Tätern nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gelungen, Bargeld zu erbeuten. Eine überregionale Fahndung nach ihnen war bislang erfolglos. Die Polizei beauftragte Kriminaltechniker aus Heidelberg mit der Spurensicherung am Tatort. Auch Sprengstoffexperten des LKA Stuttgart sollen in die Auswertung der Spuren miteingebunden werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

(dpa)