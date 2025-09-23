Kellerbrand in Ketsch – Mehrfamilienhaus evakuiert

Bei einem Kellerbrand im Rhein-Neckar-Kreis ist am Abend ein Mehrfamilienhaus evakuiert worden. Wie die Polizei mitteilte, waren zahlreiche Rettungskräfte vor Ort. Das Feuer sei aus bislang ungeklärter Ursache im Keller des Gebäudes in Ketsch ausgebrochen und habe zu einer starken Rauchentwicklung geführt.

Am späten Abend war der Brand nach Angaben eines Polizeisprechers gelöscht, nun werde umfangreich gelüftet. Dutzende Bewohnerinnen und Bewohner könnten derzeit noch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Ob und wann dies möglich ist, war zunächst unklar. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.