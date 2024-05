Kinder nicht angeschnallt: Polizei hält Wagen an

Beamte haben im Rhein-Neckar-Kreis zweimal Autos angehalten, in denen mitfahrende Kinder nicht angeschnallt waren.

In beiden Fällen gehe es um eine Ordnungswidrigkeit, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zudem müssten die Fahrer mit einem Bußgeld und jeweils einem Punkt für ihr Fehlverhalten rechnen, hieß es weiter in der Mitteilung der Polizei.

Zunächst hätten Beamte am Freitagabend bei Bammental ein Auto kontrolliert, in dem ein Baby ungesichert auf dem Schoß der Beifahrerin gesessen habe. Am Sonntag hielt eine Streife in Meckesheim einen Wagen an, in dem ein Kind im Fußraum der Beifahrerseite gestanden habe und ein weiteres Kind hinter den Fahrersitzen herumgeturnt sei. In beiden Fällen hätten sich die Fahrer nach einem Gespräch einsichtig gezeigt und die Kinder gesichert.

(dpa)