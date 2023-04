Lkw kracht auf A6 gegen Absperrung von Baustelle

Ein Lastwagen ist in eine Absperrung einer Baustelle auf der A6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) gekracht - dabei wurde sein Fahrer eingeklemmt.

Er wurde von Rettungskräften befreit und kam in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen sagte. Demnach prallte er mit seinem Fahrzeug gegen 01.20 Uhr in Richtung Mannheim gegen einen stehenden Lkw, an dem eine Sperrwand für die Baustelle angebracht war. Wegen der Bergung von Trümmerteilen sperrte die Polizei zunächst alle Fahrstreifen.

(dpa)