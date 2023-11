Mann erleidet schwere Verbrennungen bei Dachstuhlbrand

Ein 49 Jahre alter Mann hat bei einem Dachstuhlbrand in Gauangelloch (Rhein-Neckar-Kreis) schwere Verbrennungen erlitten.

Er sei am Samstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden, teilte die Polizei am Abend mit. Eine 46-Jährige, eine 15-Jährige und ein 14-Jähriger konnten sich demnach selbst in Sicherheit bringen, atmeten dabei aber Rauchgase ein und kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und schätzte den Schaden auf etwa 100 000 Euro.

(dpa)