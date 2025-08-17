Icon Menü
Mehrere Kilometer Stau nach Unfall auf A6

Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 verteilen sich Trümmerteile auf der Fahrbahn, das Unfallfahrzeug muss abgeschleppt werden. Das hat eine längere Sperrung zur Folge.
Von dpa
    Auf der A6 bei Diehlheim entstand nach einem Unfall ein kilometerlanger Stau. (Symbolbild)
    Auf der A6 bei Diehlheim entstand nach einem Unfall ein kilometerlanger Stau. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

    Die Autobahn 6 in Richtung Heilbronn ist nach einem Unfall mit einem Kleintransporter voll gesperrt worden. Das Fahrzeug war nach ersten Erkenntnissen nahe Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) gegen die Leitplanke geprallt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Verkehr staute sich auf zeitweise rund sieben Kilometer Länge. Wie lange die Sperrung andauern sollte, war zunächst unklar.

    Der Fahrer des Kleintransporters kam laut dem Sprecher mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall kam, war demnach zunächst unklar.

