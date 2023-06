Motorroller-Fahrer stirbt nach Unfall in Neckargemünd

Der Fahrer eines Motorrollers ist nach einem Unfall in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) gestorben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 26-Jährige in der Nacht zum Samstag alleinbeteiligt den Bordstein einer Bushaltestelle gestreift und war dabei gestürzt. Der Mann starb laut einer Sprecherin rund zwei Stunden nach dem Unfall an seinen schweren Verletzungen. Die Polizei ermittle nun, wie es zu dem Unfall gekommen war.

(dpa)