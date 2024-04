Panzergranate in Feld entdeckt: Erfolgreich gesprengt

Eine Panzergranate ist in einem Feld bei Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) gefunden worden.

Die Granate musste gezielt gesprengt werden, wie die Polizei mitteilte. Gefahr für die Bevölkerung bestand nach dem Fund am Samstagmittag demnach nicht. In dem festgelegten Sicherheitsradius um die Granate befanden sich keine Gebäude. Am späten Samstagnachmittag konnten Fachleute die Granate ohne besondere Vorkommnisse sprengen.

(dpa)