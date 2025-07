Rollstuhlfahrer beim Kamin-Anzünden schwer verletzt

Beim Anzünden seines Kamins im Wohnzimmer hat sich ein 85-Jähriger in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) schwere Verbrennungen zugezogen. Dem im Rollstuhl sitzenden Mann fiel Polizeiangaben zufolge der Anzünder in den Schoß; er setzte seine Kleidung und eine Decke in Brand.

Seine Frau und sein Sohn konnten das Feuer den Angaben nach löschen und verhindern, dass sich die Flammen weiter in dem Haus ausbreiteten. Ein Rettungshubschrauber brachte den 85-Jährigen am späten Freitagnachmittag in eine Spezialklinik. Seine Ehefrau und der Sohn kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen ebenfalls ins Krankenhaus. Die Höhe des Schadens war laut Polizei zunächst unklar, das Einfamilienhaus war zum Teil nicht mehr bewohnbar.