Schwertransport mit US-Panzer bleibt auf A6 liegen

Ein Schwertransport mit einem gepanzerten Raketenwerfer der US-Streitkräfte ist auf der Autobahn 6 bei Dielheim im Rhein-Neckar-Kreis liegengeblieben.

Die Autobahn musste am Vortag für die Bergung kurzzeitig voll gesperrt werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dafür wurde ein 150 Tonnen schwerer mobiler Kran eingesetzt. An dem Schwertransporter war ein schwerwiegender Hydraulikschaden aufgetreten. "Eine gesteigerte Gefahr ging vom Raketenwerfer zum Glück nicht aus, da er ohne Waffensysteme und Munition nicht einsatzbereit war", hieß es in der Mitteilung.

(dpa)