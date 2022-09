Sturz vom Dach: Mann lebensgefährlich verletzt

Bei einem Sturz von einem Dach aus fünf Metern Höhe ist in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) ein Arbeiter lebensgefährlich verletzt worden.

Nun wird ermittelt, ob der 55-Jährige ausreichend gesichert war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann reinigte am Samstag das Dach, als er stürzte und vom Dach fiel. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

(dpa)