Totes Reh: Vermutlich durch wildernden Hund gerissen

Ein Jäger hat im Rhein-Neckar-Kreis ein totes Reh gefunden, das vermutlich durch einen Hund getötet wurde.

Der Mann fand das Tier am Freitagabend auf einem Feldweg in Sinsheim, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Reh wies nach Aussagen des Jägers deutliche Bissspuren durch einen Hund auf. Bereits Mitte Juni war in der Nähe ein Reh mit ähnlichen Verletzungen gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein freilaufender Hund das Rehwild jagt und reißt.

(dpa)