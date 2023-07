Traktor stürzt Böschung hinab: Fahrer tot

Ein Traktorfahrer hat sich in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Fahrzeug mehrfach überschlagen und ist dabei getötet worden.

Ein Traktorfahrer hat sich in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Fahrzeug mehrfach überschlagen und ist dabei getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen war der 60-Jährige zuvor beim Rückwärtsfahren von einem Feldweg abgekommen und eine Böschung herunterstürzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach am Donnerstagabend. Die Ursache war zunächst nicht bekannt. Sie sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

(dpa)