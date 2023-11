Unfallfahrer läuft biertrinkend davon: Festnahme

Sturzbetrunken ist ein mutmaßlicher Unfallverursacher von Polizisten in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) festgenommen worden.

Der 46-Jährige soll Zeugenaussagen zufolge aus seinem Unfallauto gestiegen und biertrinkend davon gelaufen sein, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Polizisten trafen ihn auf einem Feldweg an und brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 3,8 Promille.

Nach Polizeierkenntnissen war der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, hatte rücksichtslos mehrere Fahrzeuge überholt und einen entgegenkommenden Autofahrer zur Vollbremsung gezwungen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, stieß gegen zwei Bäume und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Einen Führerschein hatte der 46-Jährige nicht mehr. Die Polizei ermittelt nach dem Unfall am Montagnachmittag unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss.

(dpa)