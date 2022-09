Verkohlte Brezeln lösen Feuerwehreinsatz aus

Verkohlte Brezeln haben in Leimen im Rhein-Neckar-Kreis einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, riefen besorgte Nachbarn die Beamten am späten Samstagabend und lotsten die Streife zur betroffenen Dachgeschosswohnung, in der ein Rauchmelder piepte. Nachdem das Klingeln und Klopfen nichts nutzte, öffneten Feuerwehrkräfte die Tür.

In der Wohnung trafen die Wehrleute die Bewohnerin an, die in ihrem Bett schlief und zuvor Aufbackbrezeln im Ofen vergessen hatte. Die Helfer lüfteten die Wohnung und brachten die Frau unverletzt nach draußen. Verletzt wurde niemand. Ein Schaden entstand nicht.

(dpa)