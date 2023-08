Vermeintliche Handwerker betrügen Senioren

Drei Männer sollen sich bei Senioren aus Karlsruhe, Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) und Gaggenau (Rastatt) als Handwerker ausgegeben und zahlreiche vermeintliche Reparaturarbeiten geleistet haben.

Die Männer im Alter zwischen 22 und 33 Jahren täuschten Mängel an den Häusern ihrer Opfer vor und erbeuteten in den bisher bekannten Fällen nach Schätzungen einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Sie wurden Ende Juli in Karlsruhe und Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) festgenommen, wie eine Sprecherin der Karlsruher Polizei am Freitag sagte. Seither sitzen sie in Untersuchungshaft.

Teilweise sollen die Männer die Dächer der Geschädigten zuvor selbst benässt haben, um dann den Opfern vorzugaukeln, dass ihr Dach undicht sei. Auch Marderschäden am Dach oder Feuchtigkeitsschäden im Keller seien vorgetäuscht worden. Für die Reparaturarbeiten sollen die Männer zum Teil hohe fünfstellige Beträge verlangt haben. Die Opfer seien zu Barzahlung oder Blitzüberweisung gedrängt worden. In zwei Fällen hätten die Betrüger die Senioren sogar selbst zur Bank gefahren.

Die Polizei sucht weiter nach Geschädigten, da man nicht ausschließen könne, dass jedes Opfer wisse, an Betrüger geraten zu sein. Die drei Männer könnten also für weitere Taten belangt werden.

(dpa)