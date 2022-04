Ministerien einigen sich auf Klinikverbund

Eine Fusion zwischen den Unikliniken Mannheim und Heidelberg rückt schrittweise näher.

Zunächst einigten sich alle beteiligten Ministerien, darunter die für Wissenschaft und Soziales, über eine erste Stufe hin zu einem Zusammenschluss. "So kommen wir unserem Ziel näher, mit einer gestärkten Universitätsmedizin im Rhein-Neckar-Raum die Region als Leuchtturm der Gesundheits- und Lebenswissenschaften auf ein stabiles Fundament zu stellen", sagte der Staatssekretär für politische Koordinierung und Europa im Staatsministerium, Florian Hassler (Grüne), am Donnerstag in Stuttgart. Mit dem Beschluss können jetzt die medizinischen Schwerpunkte und Führungsstrukturen konkreter geplant werden.

Die Fusion kostet allein auf der Mannheimer Seite bis zu 900 Millionen Euro. Durch einen Neubau in einer Dimension der Berliner Charité soll das defizitäre Haus ersetzt werden. Ingo Autenrieth, Leitender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Heidelberg, sprach von einer für Baden-Württemberg und die Region Rhein-Neckar zukunftsweisenden Entscheidung. Der nun erzielte Konsens sei allerdings noch keine finale Entscheidung zum Zusammenschluss, sondern die Zusage, weiter in diese Richtung voranzugehen. "In der nächsten Phase braucht es eine klare strategische Führung, effizientes Management und gute Kommunikation aller Beteiligten."

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sprach sich für eine deutlichere Formulierung der finalen Vision des Zusammenschlusses aus. Das klare Votum für Mannheim als vollwertigem Standort universitärer Maximalversorgung sei ein deutliches Signal zur Finanzierung des geplanten Neubaus. Bei einer Fusion würde das Land die Trägerschaft für das Mannheimer Klinikum von der Kommune übernehmen.

© dpa-infocom, dpa:220407-99-834675/3 (dpa)