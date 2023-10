Mann legt "Fantasiedokument" an Grenzübergang vor

Mit einem "Fantasiedokument" hat ein Mann am Grenzübergang in Rheinfelden (Landkreis Lörrach) versucht, von der Schweiz nach Deutschland einzureisen.

Am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn legte der 37-Jährige den Beamten am Dienstag das Schriftstück statt eines Ausweises vor, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sein eigentliches polnisches Ausweisdokument habe der Mann auch dabeigehabt. Allerdings habe er angegeben, dass er die Regierung in Polen nicht als echt ansehe. "Die Aussagen des Mannes waren dabei vergleichbar mit denen eines sogenannten Reichsbürgers", heißt es weiter in der Mitteilung. Gegen den Mann wurde nach Angaben der Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.

(dpa)