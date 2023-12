Nackter setzt sich auf Bahngleise und bedroht Polizisten

Ein nackter Mann hat am Rottenburger Bahnhof (Kreis Tübingen) für Aufsehen gesorgt und Polizisten bedroht.

Ein Zeuge hatte am Dienstag die Polizei informiert, weil jemand in der Nähe der Bahngleise zwischen Rottenburg und Tübingen herumschreie. Streifenbeamten trafen den 27-Jährigen am Rottenburger Bahnhof an, wo er sich nackt auf die Gleise gesetzt hatte. Den Polizeiangaben von Mittwoch zufolge war er aggressiv und bedrohte die Polizisten. Als diese ihn zu Boden brachten und fesselten, widersetzte er sich und versuchte, an eine Dienstwaffe zu gelangen. Dies sei verhindert worden.

Ein Polizist wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Beschuldigte kam wegen seines psychischen Ausnahmezustands in eine Spezialklinik. Gegen ihn wird wegen Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Bedrohung ermittelt.

(dpa)