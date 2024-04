15-Jähriger von Mähraupe erfasst und schwer verletzt

Ein jugendlicher Fußgänger ist bei Dietingen (Kreis Rottweil) von einer ferngesteuerten Mähraupe erfasst und schwer verletzt worden.

Ein 16 Jahre alter Maschinist habe den 15-Jährigen am Samstag beim Rückwärtsfahrten übersehen, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach war der Mähraupe am Ortseingang ein Auto entgegengekommen, dem der 16-Jährige auf einen Grünstreifen ausweichen wollte. Der 15-Jährige wurde von der Arbeitsmaschine erfasst, stürzte, geriet darunter und wurde schwer am Bein verletzt, wie es weiter hieß. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen in eine Klinik.

(dpa)