Kaufland ruft Beerenmischung zurück

Die Supermarktkette Kaufland ruft eine 300-Gramm-Beerenmischung ihrer Eigenmarke KClassic zurück. Das Produkt «erntefrische Beerenmischung tiefgefroren» mit dem Haltbarkeitsdatum 15. November 2026 könnte Hepatitis-A-Viren enthalten, teilte das Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) mit. Bei schweren Verläufen könne sich eine Gelbsucht entwickeln, hieß es weiter. Symptome seien auch mehrere Wochen nach dem Verzehr möglich. Die vom Hersteller Zumdieck in Verkehr gebrachten Beeren sollten nicht gegessen werden, seien bereits aus dem Verkauf genommen worden und könnten in jeder Kaufland-Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbon erstattet.

