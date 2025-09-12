Luft aus SUV-Reifen gelassen - klimapolitisches Motiv?

In Freiburg ist die Luft aus den Reifen von mindestens sieben SUVs gelassen worden. An den Windschutzscheiben der betroffenen Autos wurden Zettel hinterlassen, die auf ein klimapolitisches Motiv hindeuten, wie die Polizei mitteilte. Die Unbekannten ließen die Luft in der Nacht auf Donnerstag über die Ventile entweichen.

Die Schriftstücke deuten darauf hin, dass eine Klimaschutz-Gruppierung hinter der Tat stecken könnte, sagte ein Polizeisprecher. Schon in den vergangenen Jahren gab es in Freiburg mehrere ähnliche Fälle bei denen teils über 150 Autos betroffen waren, so der Sprecher weiter. Auch in Karlsruhe wurde vor rund drei Wochen die Luft aus den Reifen von rund 45 Fahrzeugen gelassen. Damals bekannte sich eine Klimaschutzorganisation zu der Tat.