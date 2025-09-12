Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Sachbeschädigung: Luft aus SUV-Reifen gelassen - klimapolitisches Motiv?

Sachbeschädigung

Luft aus SUV-Reifen gelassen - klimapolitisches Motiv?

Mehrere SUV-Besitzer bemerken, dass Luft in ihren Reifen fehlt. Ein Zettel an ihren Autos deuten auf ein klimapolitisches Motiv der Täter hin.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ausschließlich SUVs waren ersten Erkenntnissen zufolge betroffen. (Symbolbild)
    Ausschließlich SUVs waren ersten Erkenntnissen zufolge betroffen. (Symbolbild) Foto: Alicia Windzio/dpa

    In Freiburg ist die Luft aus den Reifen von mindestens sieben SUVs gelassen worden. An den Windschutzscheiben der betroffenen Autos wurden Zettel hinterlassen, die auf ein klimapolitisches Motiv hindeuten, wie die Polizei mitteilte. Die Unbekannten ließen die Luft in der Nacht auf Donnerstag über die Ventile entweichen.

    Die Schriftstücke deuten darauf hin, dass eine Klimaschutz-Gruppierung hinter der Tat stecken könnte, sagte ein Polizeisprecher. Schon in den vergangenen Jahren gab es in Freiburg mehrere ähnliche Fälle bei denen teils über 150 Autos betroffen waren, so der Sprecher weiter. Auch in Karlsruhe wurde vor rund drei Wochen die Luft aus den Reifen von rund 45 Fahrzeugen gelassen. Damals bekannte sich eine Klimaschutzorganisation zu der Tat.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden