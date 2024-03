Unbekannte zünden Mülltonnen auf Schulgelände an

Einer oder mehrere Unbekannte haben auf einem Schulgelände in Sachsenheim (Landkreis Ludwigsburg) mehrere Feuer gelegt.

Insgesamt wurden in der Nacht zum Sonntag fünf Mülltonnen in Brand gesetzt, teilte die Polizei mit. Zwei Mülltonnen befanden sich in einem Fahrradunterstand, der durch die Flammen ebenfalls beschädigt wurde. Der Schaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

(dpa)