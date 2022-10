Nach sechs Spielen ohne Wechsel: In Nantes vier Mal

Nach zuvor sechs Spielen mit der exakt gleichen Startaufstellung rotiert der SC Freiburg am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) im Europa-League-Spiel beim FC Nantes.

Insgesamt vier Wechsel nimmt Trainer Christian Streich, der selbst nach überstandener Corona-Erkrankung an die Seitenlinie zurückkehrt, vor.

In der Defensive erhält Kiliann Sildillia eine Pause. Er wird von Lukas Kübler ersetzt. Yannik Keitel spielt im defensiven Mittelfeld anstelle von Maximilian Eggestein, und in der Offensive dürfen Nils Petersen sowie Wooyeong Jeong für Michael Gregoritsch und dem angeschlagenen Daniel-Kofi Kyereh von Beginn an ran.

Der französische Pokalsieger unterlag zuletzt mit 0:3 Stade Rennes und ist Vorletzter in der heimischen Ligue 1. Im Duell mit dem Sport-Club stehen mit Evann Guessand und Sébastien Corchia zwei frische Kräfte auf dem Feld. Das Hinspiel gewannen die Freiburger mit 2:0. Mit einem weiteren Sieg wäre der Spitzenreiter der Gruppe G sicher für die K.o.-Phase qualifiziert.

(dpa)