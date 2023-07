Neuzugang Junior Adamu will bis zum Saisonstart fit sein

Stürmer Junior Adamu hofft noch in dieser Woche auf eine Rückkehr ins Mannschaftstraining beim SC Freiburg.

Der 22 Jahre alte österreichische Nationalspieler ist neben Florian Müller im Tor der bislang zweite Neuzugang des Fußball-Bundesligisten. Er konnte aber weder in Freiburg noch derzeit im Trainingslager im österreichischen Schruns mit seiner künftigen Mannschaft auf den Platz, weil er schon länger mit Patellaspitzenbeschwerden im Knie zu kämpfen hat.

"Es wird immer besser und körperlich fühle ich mich so, dass ich zum Saisonstart bereit sein kann", sagte Adamu im Teamhotel. Bislang trainiert er nur individuell mit den Physiotherapeuten und Athletiktrainern, und die würden darauf achten, dass er nicht zu früh in die volle Belastung geht.

Bei RB Salzburg und in der Nationalmannschaft hatte er zuletzt mit Schmerzen gespielt, was seinem neuen Trainer Christian Streich gar nicht gefallen hat. "Ich war einfach sehr ehrgeizig, wollte spielen und wollte für die Mannschaft da sein", sagte der Offensivmann, der in der vergangenen Saison für Salzburg wettbewerbsübergreifend 14 Tore in 40 Spielen erzielt hat. Er habe die Beschwerden aber beim Medizincheck offen angesprochen, berichtete Adamu. Jetzt hofft er, "dass wir das gut in den Griff kriegen, damit ich in der Saison keine Probleme habe".

(dpa)