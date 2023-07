Brände und Unfälle wegen Unwetter in Baden-Württemberg

Gewitter haben in Baden-Württemberg in der Nacht zum Sonntag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei beschäftigt.

Während einige Polizeipräsidien wie etwa Konstanz, Offenburg oder Reutlingen kleinere Einsätze wegen umgestürzter Bäume und Ästen auf Fahrbahnen meldeten, kam es in anderen Bereichen Baden-Württembergs auch zu unwetterbedingten Unfällen und zu Bränden durch Blitzeinschläge.

Auf der Autobahn 8 bei Remchingen (Enzkreis) überschlug sich ein Auto wegen Aquaplanings, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Fahrer des Wagens wurde dabei leicht verletzt. Auch in Tauberbischhofsheim (Main-Tauber-Kreis) führte Aquaplaning zu einem Unfall, laut Polizei blieb es hier jedoch bei Sachschaden.

Der Deutsche Wetterdienst sprach am Samstagabend unter anderem für den Regierungsbezirk Freiburg eine amtliche Unwetterwarnung aus. Über Twitter teilte die Polizei mit, dass das Sea You Festival am Tunisee in Freiburg wegen des Unwetters geräumt werden müsse. Laut Feuerwehr gab es im Freiburger Stadtgebiet acht unwetterbedingte Einsätze. So sei ein Mensch an einem Radweg an der Dreisam von den Wassermassen gegen ein Geländer gedrückt worden. Der Starkregen hatte demnach den Weg am Flussufer überflutet. Passanten retteten die Person und der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

In Ballrechten-Dottingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) schlug ein Blitz in die Lagerhalle einer Zimmerei ein. Laut einem Sprecher der Polizei entstand nach ersten Schätzungen dabei ein Schaden im sechsstelligen Bereich. In Ilsfeld (Kreis Heilbronn) stand laut Polizei nach einem Blitzeinschlag eine Scheune in Vollbrand, innerhalb kurzer Zeit stürzte das Dach ein. Wie die Polizei mitteilte, lag der Schaden bei mindestens 40.000 Euro. In Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) brannte eine Schutzhütte komplett ab. Die Polizei geht davon aus, dass auch hier ein Blitzeinschlag die Brandursache war. Die Schadenshöhe war den Angaben nach zunächst nicht bekannt.

Am Sonntagvormittag sollen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch letzte Schauer oder Gewitter durch die Südosthälfte Baden-Württembergs ziehen. Später werde es dann meist trocken und sonnig mit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 29 Grad. In der Nacht zum Montag könne es südlich der Alb wieder schauerartigen Regen und Gewitter geben.

(dpa)