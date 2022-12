Baden-Württembergischer Sekt reicht für 73.000 Vollbäder

Die Produkte baden-württembergischer Sekthersteller aus dem vergangenen Wirtschaftsjahr reichen für 73.000 Vollbäder.

Das teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch, rechtzeitig zu Silvester, mit. Insgesamt lagern in Baden-Württemberg 87.766 Hektoliter Sekt aus heimischen Reben. Für ein Vollbad rechnen die Statistiker mit 120 Litern Schaumwein.

Zusammen mit den im Land lagernden Vorräten aus Frankreich, Italien und Spanien sind die Fässer in Baden-Württemberg sogar mit insgesamt 181.711 Hektolitern der edlen Flüssigkeit gefüllt. Ein Hektoliter entspricht 100 Litern. In Sachen Sekt ist das Ländle also gut gerüstet für den Jahresbeginn.

(dpa)