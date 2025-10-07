Icon Menü
Schlägerei: Wasen-Schlägerei: Zehn Festnahmen nach Tumult im Festzelt

Schlägerei

Wasen-Schlägerei: Zehn Festnahmen nach Tumult im Festzelt

Zehn Festnahmen, verletzte Polizisten – was war der Auslöser für eine Massenschlägerei auf dem Cannstatter Wasen? Die Hintergründe sind noch unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Streit zwischen Schaustellerfamilien eskaliert. (Symbolbild)
    Streit zwischen Schaustellerfamilien eskaliert. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Bei einer Prügelei zwischen zwei Schaustellerfamilien auf dem Cannstatter Wasen sind in der Nacht mehrere Personen leicht verletzt worden - darunter auch acht Polizisten und vier Sicherheitsleute. Zunächst sollen die beiden Familien in einem Festzelt kurz vor Mitternacht in Streit geraten, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Als der Sicherheitsdienst die Lage nicht beruhigen konnte. In der Folge sei die Lage weiter eskaliert und die Aggressionen richteten sich gegen die Polizisten, die Sprecherin weiter sagte. Zehn Personen seien vorläufig festgenommen worden und inzwischen wieder auf freiem Fuß. Zuvor hatte der SWR berichtet

    Was die Prügelei auslöste, sei bisher nicht bekannt. Wie viele Personen insgesamt beteiligt gewesen waren, sei ebenfalls noch unklar. Die Polizei ermittelt den Angaben zufolge wegen Landfriedensbruch.

